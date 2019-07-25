Как часто менять работу: советы экспертов

Работу лучше менять примерно раз в 2-3 года. Сегодня работники делают это чаще. Однако рекрутеры не спешат называть их ненадежными. Такие сотрудники имеют свои преимущества, пишет Work.ua.

Они стрессоустойчивы, готовы учиться чему-то новому. Могут легко сменить работу, если не видят карьерных перспектив. Правда, рекрутеры не советуют менять работу чаще двух раз в год. При этом осваивать новые профессиональные сферы.

Другая крайность – работать в одной компании 30 лет. Вы рискуете потерять интерес к работе. Вместо того, чтобы стать экспертом своего дела и получать опыт в различных фирмах, можете превратиться в эксперта работы только одной компании. Кроме того, будет трудно найти новую работу, если все-таки решите уволиться.