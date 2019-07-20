Задолженность за отрицательный небаланс рынка природного газа в июне достигла 3,59 млрд грн

По итогам июня отрицательный небаланс, сложившийся по результатам операций участников рынка, составляет 469 млн грн, или 55,9 млн куб. м газа. При этом положительный небаланс составляет 773 млн грн, или 100,3 млн куб. м газа.

За четыре месяца функционирования рынка природного газа в режиме суточной балансировки отрицательные небалансы участников рынка составили 3 674 млн грн, или 663,6 млн куб. м газа. За все это время Укртрансгаз получил от заказчиков услуг транспортировки оплату не более 2% от общей задолженности, или 87 млн ​​грн. Самый большой долг в размере 3 581 млн грн, или 413,7 млн куб. м голубого топлива, накопили облгазы под брендом РГК, задолженность предприятий которого составляет 2 754 млн грн, или 309,0 млн куб. м газа.

Укртрансгаз уплатил 525 млн грн положительных небалансов, однако остается должен еще 1 333 млн грн заказчикам услуг по транспортировке газа. Наибольший долг сейчас сложился перед НАК «Нафтогаз Украины», объем положительного небаланса которого, по итогам четырех месяцев, составляет 855 млн грн.

Вследствие этого Укртрансгаз не имеет возможности полностью погасить свои финансовые обязательства перед заказчиками услуг транспортировки и поставщиками газа для собственных производственно-технологических нужд.

ГСЧС Украины классифицировала уровень угрозы в случае прекращения работы технологического оборудования объектов магистрального трубопроводного транспорта ГТС Украины как чрезвычайную ситуацию техногенного характера государственного уровня.