Kia презентовала компактный кроссовер Seltos (фото)

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В Южной Корее презентовали компактный кроссовер Kia Seltos. Новинка должна поступить на рынок уже в третьем квартале 2019 года.
Об этом сообщает Motor.ru.
Seltos появится в трех модификациях. Новинка получит турбомотор 1,6 литра с мощностью 177 лошадиных сил, также будет доступна с 149-сильным двухлитровым “атмосферником”. На рынке появится и турбодизель 1.6 с непосредственным впрыском и отдачей в 134 силы.
Дополнит комплектацию семиступенчатый “робот” с двумя сцеплениями, шестидиапазонным «автоматом» и вариатором, передним или полным приводом.
Также модель будет доступна с 16-, 17- или 18-дюймовыми дисками, проекционным дисплеем, системой слежения за рядностью движения, адаптивным круиз-контролем и функцией кругового видеообзора.
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