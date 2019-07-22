Объем промышленной продукции Донецкой области с начала года увеличился на 2,6%

Промышленное производство Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) в январе–июне 2019 года по сравнению с январем–июнем 2018 года выросло на 2,6%. В июне объем продукции был на 5,7% меньше, чем в мае 2019 года, и на 5,1% меньше, чем в июне 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления статистики в Донецкой области.

Среди основных видов промышленной деятельности региона в январе–июне 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объем произведенной продукции увеличился в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий на 1,4%, добывающей промышленности и разработке карьеров – на 4,7%, производстве химических веществ и химической продукции – на 6,3%, производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции – на 6,5%, машиностроении – на 15,7%.

Уменьшился по сравнению с январем–июнем 2018 года выпуск продукции в текстильном производстве, производстве одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов на 1,4%, в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий – на 1,6%, производстве, поставке и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 6,6%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 9,0%.

Основной причиной снижения промышленного производства области в июне 2019 года стало существенное сокращение объемов продукции металлургического комплекса: по сравнению с маем 2019 года – на 19,5%, по сравнению с июнем 2018 года – на 16,2%. В связи с ремонтами и модернизацией доменных и сталеплавильных агрегатов, что важно для улучшения экологической ситуации, выплавка чугуна уменьшилась в июне против предыдущего месяца на 25,2%, по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года – на 22,2%, стали – соответственно на 26,9% и 20,5%. В январе–июне 2019 года выплавка чугуна составила 4,0 млн т, что меньше, чем в соответствующем периоде предыдущего года, на 6,5%. Выплавка стали, составив 4,1 млн т, по сравнению с январем–июнем 2018 года увеличилась на 0,5%.

Выпуск горячекатаного плоского проката в январе–июне 2019 года по сравнению с январем–июнем 2018 года вырос на 8,6%, холоднокатаного – на 3,7%, однако в июне по сравнению с предыдущим месяцем производство этих видов проката снизилось соответственно на 7,7% и 29,4%.

Добыча рядового угля в январе–июне 2019 года по сравнению с январем–июнем предыдущего года выросла на 7,3% и составила 6,3 млн т. Объем каменного угля, включающего отгруженный рядовой уголь и продукты обогащения, составил 5,3 млн т, что по сравнению с январем–июнем 2018 года больше на 8,5%. В июне по сравнению с предыдущим месяцем добыча рядового угля уменьшилась на 8,8%, каменного угля получено меньше, чем в мае 2019 года, на 9,6%.

Производство кокса в июне сократилось по сравнению с предыдущим месяцем на 15,7%, по сравнению с июнем 2018 года – на 19,4%, вследствие чего ухудшилась динамика с начала года. В январе–июне 2019 года выпуск кокса составил 2,4 млн т, что меньше, чем в январе–июне 2018 года, на 8,7% (в январе–мае снижение составляло 6,6%).

За счет увеличения в единой энергосистеме страны нагрузки на генерирующие мощности тепловых электростанций производство электроэнергии в июне выросло в области по сравнению с предыдущим месяцем почти на треть, по сравнению с июнем 2018 года – на 19,3%. Вместе с тем с начала года сохранялся спад: в январе–июне 2019 года произведено 7,2 млрд кВт·час, что по сравнению с январем–июнем 2018 года меньше на 5,4%.