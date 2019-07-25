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Как забрать авто со штрафплощадки

Как забрать авто со штрафплощадки

В столице с начала года работают инспекторы, контролирующие парковку автомобилей. Они имеют право штрафовать водителей неправильно припаркованных машин.

Когда могут забрать авто на штрафплощадку:

  • если вы нарушили правила остановки и стоянки или поведения на парковке;
  • если вы нарушили ПДД, вследствие чего запрещена эксплуатация транспортного средства;
  • если вы попали в ДТП с потерпевшими или со значительными повреждениями транспортных средств и других объектов;
  • если вы попали в розыск в качестве должника в делопроизводстве исполнительной службы.

Инспектор может выписать штраф, даже если водителя нет рядом, оставив на лобовом стекле копию постановления о штрафе.

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Как выяснить, попала ли машина на штрафплощадку, и как забрать:

  • Телефоны (102) и онлайн-сервисы (для киевлян – на сайте КГГА) – узнать, на какой штрафплощадке находится авто.
  • Забрать автомобиль со штрафплощадки можно после уплаты штрафа – 510 грн.
  • Заплатить за транспортировку 720 грн и хранение 144 грн/сутки.
По материалам Finance.UA
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