Как забрать авто со штрафплощадки

В столице с начала года работают инспекторы, контролирующие парковку автомобилей. Они имеют право штрафовать водителей неправильно припаркованных машин.

Когда могут забрать авто на штрафплощадку:

если вы нарушили правила остановки и стоянки или поведения на парковке;

если вы нарушили ПДД , вследствие чего запрещена эксплуатация транспортного средства;

если вы попали в ДТП с потерпевшими или со значительными повреждениями транспортных средств и других объектов;

если вы попали в розыск в качестве должника в делопроизводстве исполнительной службы.

Инспектор может выписать штраф, даже если водителя нет рядом, оставив на лобовом стекле копию постановления о штрафе.

Как выяснить, попала ли машина на штрафплощадку, и как забрать:

Телефоны (102) и онлайн-сервисы (для киевлян – на сайте КГГА ) – узнать, на какой штрафплощадке находится авто.

Забрать автомобиль со штрафплощадки можно после уплаты штрафа – 510 грн.