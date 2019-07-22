В Берлине приняли частичный запрет на движение дизельных автомобилей

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Сенат Берлина во вторник, 23 июля, одобрил введение полного запрета на движение дизельных автомобилей на отдельных участках восьми центральных улиц немецкой столицы, заявила сенатор по вопросам транспорта Регина Гюнтер.
Запрету подледжит движение легковых и грузовых автомобилей с дизельными двигателями экологических стандартов от Euro-1 до Euro-5. При этом жителей соответствующих улиц, транспорта доставки, служб спасения или мастеров по ремонту запрет не должен касаться.
Гюнтер отметила, что запрет распространится на отрезки улиц общей протяженностью 2,9 километра, тогда как общая длина сети дорог Берлина составляет 5450 километров. Среди улиц, на которых будет частично запрещено движение дизельных автомобилей, относятся, в частности, Лейпцигерштрасе и Фридрихштрассе.
В то же время неизвестно, когда именно будет введен соответствующий запрет на движение дизельных авто, поскольку этот вопрос будет в ведении руководителей районов города. По словам сенатора, он должен заработать в августе или в сентябре.
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