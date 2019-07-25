Эксперты подсчитали объем страховых премий в 2019 году

Прогноз объема чистых страховых премий на 2019 год по всем видам страхования, кроме страхования жизни, составил 33,4 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ).

В течение 2014-2018 годов чистые страховые премии имеют устойчивую тенденцию к росту, однако рост происходил неравномерно. Наибольший темп прироста чистых страховых премий по non-life страхованию (все виды страхования, кроме страхования жизни) был в 2015 году (22,7%), самый низкий — в 2017 году (7,9%).

В 2016 году темп прироста составлял 17,6%, в 2018 — 19,3%. На основе выявления тренда можно сделать вывод о том, что отрасль non-life страхование характеризуется неравномерным ростом.

Динамика чистых страховых премий за 2014-2018 годы в значительной степени подобна динамике номинального ВВП. Сравнение темпов роста и анализ коэффициентов опережения свидетельствуют об отставании темпов роста чистых страховых премий в национальной валюте по сравнению с темпами роста ВВП в указанный период.

С учетом макроэкономических прогнозов Кабмина, НБУ, Минэкономразвития, МВФ, Всемирного банка, международного рейтингового агентства Standard & Poor’s по росту ВВП, инфляции и среднегодового курса гривны на 2019 год эксперты рассмотрели сценарии развития отрасли non-life страхования.