В Украине уменьшилось количество агрохолдингов

Количество аграрных холдингов в Украине за 2018 год сократилось на 8 компаний — с 93 до 85. Кроме того, уменьшился и земельный банк, который обрабатывается агрохолдингами, — с 5,95 млн га до 5,62 млн га. Такие данные опубликовал Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ).

«Закономерно, что вместе с количеством игроков сократился и совокупный земельный банк агрохолдингов. Однако более показательным является тот факт, что сократился также земельный банк 15 крупнейших компаний — с 3,3 млн га в 2017 году до 3,2 млн га в 2018 году», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что только нескольким публичным компаниям удалось улучшить свое положение за прошлый год.