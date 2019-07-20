МВФ повысил прогноз цен на нефть

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Международный валютный фонд пересмотрел прогноз мировых цен на нефть на 2019 и 2020 годы.
Согласно июльскому докладу фонда, нефть подорожает на 6,4 и 4,9 доллара – до 65,52 и 63,88 доллара за баррель.
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“Предполагаемая средняя цена барреля нефти была 68,33 доллара в 2018 году. Предполагаемая цена, основанная на рыночных фьючерсах, 65,52 доллара за баррель в 2019 году и 63,88 доллара за баррель в 2020 году”, – говорится в докладе.
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