В Минрегионе предлагают новый вид парковок

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе сообщил, что министерство изучает возможность и инициирует внесение соответствующих изменений в государственные строительные нормы, чтобы в общественных местах проектировались специально оборудованные места для детских колясок.
Об этом говорится в сообщении Минрегионстроя.
Где будут новые “паркоместа” – возле больниц, поликлиник, школ, детских садов, торгово-развлекательных центров и супермаркетов, кафе, ресторанов и других общественных заведений.
“Во многих странах Европы это работает и мы должны заимствовать такой опыт. Поэтому сейчас изучаем возможность внести соответствующие изменения в ГСН”, – сказал он.
Лев Парцхаладзе отметил, что сегодня большой спрос в обществе на обустройство таких парковочных мест.
Например, большинство из 1700 пользователей Facebook, которые приняли участие в опросе на его странице, согласились, что в Украине требуется как можно больше организованных “парковок” для детских колясок. Кроме этого, они подчеркнули необходимость обустройства достаточного количества комфортных общественных туалетов, которые были бы оснащены пеленальными столиками для младенцев. Кстати, обязательность обустройства пеленального столика для младенцев в общественных уборных и надлежащего количества универсальных туалетов уже содержится в ГСН “инклюзивность зданий и сооружений”, которые вступили в силу и действуют с 1 апреля этого года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
📌 Сколько вам удавалось (удается) зарабатывать за рубежом? - опросВчера, 14:55 - 8976 6
Импорт огурцов и томатов в Украину побил рекорд десятилетияПозавчера, 06:12 - 2005 4
Правительство добилось снижения цены газа на 25%Вчера, 16:02 - 2983 4
"Нафтогаз" представил новую стратегию добычи газаВчера, 12:01 - 1044 3
Гривна попала в мировой валютный ТОП: в Goldman Sachs объяснили, ждать ли девальвацииВчера, 21:04 - 5530 2
📌 Сколько вам удавалось (удается) зарабатывать за рубежом? - опросВчера, 14:55 - 8976 6
Гривна попала в мировой валютный ТОП: в Goldman Sachs объяснили, ждать ли девальвацииВчера, 21:04 - 5530 2
Сколько получают украинские программисты (инфографика)Вчера, 17:01 - 4224
Правительство добилось снижения цены газа на 25%Вчера, 16:02 - 2983 4
Глава Lufthansa заявил, что продавать авиабилеты дешевле, чем 10 евро, «безответственно»Вчера, 17:42 - 2391 1
Индия запустила ракету с луноходом (видео)Позавчера, 15:10 - 414
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 3132
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 3690 2
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу15.07.2019, 15:20 - 3011 6
IBM запатентовала превращающиеся в планшет часы (фото)14.07.2019, 15:26 - 2518