0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 51 0

В Минрегионе предлагают новый вид парковок

В Минрегионе предлагают новый вид парковок

Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе сообщил, что министерство изучает возможность и инициирует внесение соответствующих изменений в государственные строительные нормы, чтобы в общественных местах проектировались специально оборудованные места для детских колясок.

Об этом говорится в сообщении Минрегионстроя.

Где будут новые “паркоместа” – возле больниц, поликлиник, школ, детских садов, торгово-развлекательных центров и супермаркетов, кафе, ресторанов и других общественных заведений.

“Во многих странах Европы это работает и мы должны заимствовать такой опыт. Поэтому сейчас изучаем возможность внести соответствующие изменения в ГСН”, – сказал он.

Лев Парцхаладзе отметил, что сегодня большой спрос в обществе на обустройство таких парковочных мест.

Например, большинство из 1700 пользователей Facebook, которые приняли участие в опросе на его странице, согласились, что в Украине требуется как можно больше организованных “парковок” для детских колясок. Кроме этого, они подчеркнули необходимость обустройства достаточного количества комфортных общественных туалетов, которые были бы оснащены пеленальными столиками для младенцев. Кстати, обязательность обустройства пеленального столика для младенцев в общественных уборных и надлежащего количества универсальных туалетов уже содержится в ГСН “инклюзивность зданий и сооружений”, которые вступили в силу и действуют с 1 апреля этого года.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минрегионбуд
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.