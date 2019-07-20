В Минрегионе предлагают новый вид парковок

Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе сообщил, что министерство изучает возможность и инициирует внесение соответствующих изменений в государственные строительные нормы, чтобы в общественных местах проектировались специально оборудованные места для детских колясок.

Об этом говорится в сообщении Минрегионстроя.

Где будут новые “паркоместа” – возле больниц, поликлиник, школ, детских садов, торгово-развлекательных центров и супермаркетов, кафе, ресторанов и других общественных заведений.

“Во многих странах Европы это работает и мы должны заимствовать такой опыт. Поэтому сейчас изучаем возможность внести соответствующие изменения в ГСН”, – сказал он.

Лев Парцхаладзе отметил, что сегодня большой спрос в обществе на обустройство таких парковочных мест.

Например, большинство из 1700 пользователей Facebook, которые приняли участие в опросе на его странице, согласились, что в Украине требуется как можно больше организованных “парковок” для детских колясок. Кроме этого, они подчеркнули необходимость обустройства достаточного количества комфортных общественных туалетов, которые были бы оснащены пеленальными столиками для младенцев. Кстати, обязательность обустройства пеленального столика для младенцев в общественных уборных и надлежащего количества универсальных туалетов уже содержится в ГСН “инклюзивность зданий и сооружений”, которые вступили в силу и действуют с 1 апреля этого года.