Apple планирует отказаться от жестов и кнопок в iPhone

Apple патентует новую технологию, которая будет измерять биометрические параметры владельца и посылать нужную команду гаджету.

Что это за параметры? Пульс, сердцебиение, тип радужной оболочки глаза. Исследования в этой области ведутся уже давно. Например, сканирование отпечатков пальцев или сетчатки глаза для входа на особо охраняемый объект. Пришло время вывести эту технологию в массы и сделать ее доступной для обычных пользователей.

Apple хочет максимально упростить взаимодействие покупателя с iPhone или iPad. В частности, идет речь о новой технологии перехода в спящий режим. Если раньше эту операцию производил таймер или пользователь с помощью Smart Cover или кнопки блокировки, то теперь экран будет завершать работу при помощи ваших биометрических параметров. Например, уснуть с iPad в руках будет уже не так просто — система автоматически распознает, что вы засыпаете. А помогут ей частота дыхания, сердцебиение и несколько других характеристик.

Кроме того, выход из спящего режима будет осуществляться мгновенно, как только пользователь приблизится на достаточное расстояние к iPhone.

С помощью специальных устройств, камера будет быстро распознавать положение лица пользователя относительно экрана.

Помимо этого, корпорация также хочет запатентовать новую функцию, которая позволит уменьшать вибрацию на iPhone.