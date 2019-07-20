Apple планирует отказаться от жестов и кнопок в iPhone

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Apple патентует новую технологию, которая будет измерять биометрические параметры владельца и посылать нужную команду гаджету.
Что это за параметры? Пульс, сердцебиение, тип радужной оболочки глаза. Исследования в этой области ведутся уже давно. Например, сканирование отпечатков пальцев или сетчатки глаза для входа на особо охраняемый объект. Пришло время вывести эту технологию в массы и сделать ее доступной для обычных пользователей.
Apple хочет максимально упростить взаимодействие покупателя с iPhone или iPad. В частности, идет речь о новой технологии перехода в спящий режим. Если раньше эту операцию производил таймер или пользователь с помощью Smart Cover или кнопки блокировки, то теперь экран будет завершать работу при помощи ваших биометрических параметров. Например, уснуть с iPad в руках будет уже не так просто — система автоматически распознает, что вы засыпаете. А помогут ей частота дыхания, сердцебиение и несколько других характеристик.
Кроме того, выход из спящего режима будет осуществляться мгновенно, как только пользователь приблизится на достаточное расстояние к iPhone.
С помощью специальных устройств, камера будет быстро распознавать положение лица пользователя относительно экрана.
Помимо этого, корпорация также хочет запатентовать новую функцию, которая позволит уменьшать вибрацию на iPhone.
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