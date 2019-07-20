0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 68 0

Apple планирует отказаться от жестов и кнопок в iPhone

Apple планирует отказаться от жестов и кнопок в iPhone

Apple патентует новую технологию, которая будет измерять биометрические параметры владельца и посылать нужную команду гаджету.

Что это за параметры? Пульс, сердцебиение, тип радужной оболочки глаза. Исследования в этой области ведутся уже давно. Например, сканирование отпечатков пальцев или сетчатки глаза для входа на особо охраняемый объект. Пришло время вывести эту технологию в массы и сделать ее доступной для обычных пользователей.

Apple хочет максимально упростить взаимодействие покупателя с iPhone или iPad. В частности, идет речь о новой технологии перехода в спящий режим. Если раньше эту операцию производил таймер или пользователь с помощью Smart Cover или кнопки блокировки, то теперь экран будет завершать работу при помощи ваших биометрических параметров. Например, уснуть с iPad в руках будет уже не так просто — система автоматически распознает, что вы засыпаете. А помогут ей частота дыхания, сердцебиение и несколько других характеристик.

Кроме того, выход из спящего режима будет осуществляться мгновенно, как только пользователь приблизится на достаточное расстояние к iPhone.

С помощью специальных устройств, камера будет быстро распознавать положение лица пользователя относительно экрана.

Помимо этого, корпорация также хочет запатентовать новую функцию, которая позволит уменьшать вибрацию на iPhone.

По материалам internetua.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.