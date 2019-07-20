Стоимость аграрной земли за последние четыре года упала на 25%

Средняя стоимость аграрной земли за последние четыре года уменьшилась на 25%, однако цена превышает стоимость, установленную государством.

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В 2017 году она в среднем составляла 30 927 грн против 42 487 грн рыночной цены за гектар.

На сегодняшний день больше всего за гектар просят на Львовщине – 53 824 грн, Киевщине – 52 261 грн и Виннитчине – 51 377 грн. Меньше всего – в Донецкой области – 22 539 грн, Черниговской – 26 079 грн и Луганской – 26 126 грн.

В некоторых регионах, например, в Сумской и Одесской областях, нормативная оценка постепенно приближается к рыночной. Между тем в Донецкой области в 2016 году нормативная оценка была на 40% ниже рыночной, а в 2019 году она выше на 34%.

По оценкам экспертов, при условии снятия моратория цена за гектар земли может составлять $1480-6030 или 38 994-158 872 грн.

«То, что сейчас цена на OLX лишь немного ниже предполагаемой, означает, что в случае снятия моратория скачка цены на землю не будет. Скорее всего, расценки постепенно будут расти и со временем войдут в пределы экспертных оценок», – говорится в сообщении.