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Гривна попала в мировой валютный ТОП: в Goldman Sachs объяснили, ждать ли девальвации

Гривна попала в мировой валютный ТОП: в Goldman Sachs объяснили, ждать ли девальвации

В 2019 году гривна подорожала против доллара на 7%, войдя в число самых укрепляющихся мировых валют. Во втором полугодии сезонные факторы обычно провоцируют ослабление украинской валюты, однако на этот раз традиция может нарушиться.

К такому выводу пришли аналитики Goldman Sachs, передает Сегодня со ссылкой на ProFinance.

По их прогнозу, осенний рост спроса на валюту со стороны украинских компаний будет компенсирован притоком иностранного капитала в украинские облигации, одну из наиболее высоких в мире реальных доходностей.

“Прошедшие годы динамика курса гривны демонстрировала четкую сезонность: он рос в первом полугодии и снижался во втором, – отмечает аналитик Goldman Sachs Эндрю Матэн. – В этом году подобный сценарий выглядит менее вероятным, учитывая возросшую активность иностранных инвесторов на валютном рынке страны”.

По прогнозу банка, курс гривны останется стабильным и после постепенной отмены валютных ограничений НБУ. Однако монетарная политика Нацбанка остается жесткой – учетная ставка сохраняется на уровне 17%.

“Инвесторам такой подход нравится, и они все активнее покупают украинский суверенный долг. Сделки с номинированными в гривне бондами могут проводиться через Clearstream, а их дюрация достигает семи лет. В настоящее время доля иностранцев на этом рынке составляет 8.5% (+1% г/г)”, – отмечает издание.

Впрочем, как отмечают аналитики украинского Telegram-канала Finstop, риск девальвации гривны остается. Ведь, если иностранцы начнут массово избавляться от украинских облигаций, курс пойдет вверх.

“Иностранные спекулянты скупают суверенный долг Украины, потому что правительство продает облигации за бешеные проценты и финансирует дефицит бюджета. <…> А чтобы иностранцу купить наших ОВГЗ, нужно завести в Украину валюту и обменять на гривну. Соответственно от наполнения рынка “лишними” долларами – гривна укрепляется. Страшно подумать, что будет в момент выхода иностранцев из наших ОВГЗ. Хотя американцы не прогнозируют девальвацию, но, может, и они прикупили наших высокодоходных облигаций?” – отмечает автор канала, опытный участник рынка Украины.

По материалам Сегодня
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