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Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал девять предприятий.
В частности, ООО «УкрТехСтрой», ООО «АКР «Система», ООО «Вега-строй», ОДО «Спецстрой»-3», ООО «Харьковрегионгаз», ЧПКФ «Фиалка», ООО «Укрстройреммонтаж инжиниринг», ООО «Эликон», ООО «Стиль-Декор» – за совершение нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.
Об этом сообщается на сайте Антимонопольного комитета Украины.
Как отмечается, оштрафованы шесть предприятий за совершение нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, предусмотренного статьями 6 и 50 Закона Украины «О защите экономической конкуренции», в виде совершения антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов. В частности, речь идет об ООО «УкрТехСтрой» – штраф на 1043215 грн и ООО «АКР «Система» – штраф на 649 010 грн, ПКФ «Фиалка» – штраф на общую сумму 6900000 грн, ООО «Укрстройреммонтаж инжиниринг» на в общую сумму 6900000 грн, ООО «Эликон» – на 1116000 грн и ООО «Стиль-Декор» – на общую сумму 3623000 грн.
Отмечается, что по этим же статьям были оштрафованы два других предприятия, правда, за совершение сразу двух правонарушений. Это ООО «Вега-строй» – на общую сумму 1347500 грн и ОДО «Спецстрой»-3» – на общую сумму 1347500 грн.
Также в сообщении говорится о том, что ООО «Хаьковрегионгаз» оштрафовали на 3 млн грн за нарушение законодательства в сфере экономической конкуренции, предусматривающие статьи 13 и 50 Закона Украины «О защите экономической конкуренции», в виде злоупотребления монопольным доминирующим положением на рынке услуг по реализации сжиженного газа для бытовых нужд населения (в баллонах) в пределах негазифицированных населенных пунктов Харьковской области.
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