В Киеве инкассаторов обокрали на миллион - СМИ

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Неизвестный воспользовался отсутствием кого-нибудь в автомобиле и похитил более миллиона гривен.
В столице неизвестный обокрал инкассаторское авто.
Происшествие произошло вчера, 22 июля, вечером в Соломенском районе. Инкассаторское авто Volkswagen Transporter находилось рядом с банковским отделением. Сами инкассаторы в этот момент находились в помещении банка. Неизвестный воспользовался отсутствием кого-нибудь в автомобиле и похитил деньги на общую сумму более 1 млн гривен.
Начато досудебное расследование по статье кража.
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