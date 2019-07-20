В Киеве инкассаторов обокрали на миллион - СМИ

Неизвестный воспользовался отсутствием кого-нибудь в автомобиле и похитил более миллиона гривен.

В столице неизвестный обокрал инкассаторское авто.

Происшествие произошло вчера, 22 июля, вечером в Соломенском районе. Инкассаторское авто Volkswagen Transporter находилось рядом с банковским отделением. Сами инкассаторы в этот момент находились в помещении банка. Неизвестный воспользовался отсутствием кого-нибудь в автомобиле и похитил деньги на общую сумму более 1 млн гривен.

Начато досудебное расследование по статье кража.