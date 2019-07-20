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Стало известно, кто будет руководить ГФС вместо Власова

Стало известно, кто будет руководить ГФС вместо Власова

Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности председателя Государственной фискальной службы Дениса Гутенко.

Об этом говорится в распоряжении правительства.

До этого назначения Гутенко занимал должность директора департамента таргетинга и управления таможенными рисками ГФС.

Напоминаем:

17 июля Кабмин уволил и. о. председателя ГФС Александра Власова.

Власов написал заявление об увольнении по требованию президента Владимира Зеленского 14 июля.

Свое требование Зеленский объяснил тем, что Власов не уволил руководителей таможен в четырех областях – Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой – ввиду неудовлетворительной борьбы с контрабандой на границе.

По материалам Економічна Правда
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