BMW откажется от круглого руля в новых электромобилях

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Немецкий автомобилестроительный гигант продолжает работу над линейкой совершенно новых электромобилей iNext. Серия, которая будет запущена в производство в 2021 году, должна будет поднять технологическую планку на рынке. По крайней мере, такую задачу ставят перед собой инженеры баварской компании, мысленно подумывая над тем, как обойдут за счет инноваций законодателя электромобильных мод – американскую Tesla.
Об этом сообщает electrek.
И в этой работе нет малозначительных мелочей. На днях концерн представил публике лишь одну из деталей – обновленное рулевое колесо, которое будет установлено на полностью электрическом кроссовере производителя.
Главное изменение касается формы органа управления. На первый взгляд его еще можно назвать круглым. На деле, форма руля – восьмиугольник, хоть и со значительно скругленными углами. В компании заверяют, что такое решение существенно превосходит классическую «баранку».
Во-первых, так водителю гораздо проще определить, насколько сильно повернут руль. И если для обычных авто большого значения это не имеет, то для машин с функцией полноценного автопилота приобретает особый смысл. Ведь когда человек будет брать управление на себя, неплохо бы понимать, в какую сторону автопилот крутил «баранку» до него.
Кроме того, восьмиугольный руль позволяет с большим удобством забираться в авто и выходить из него, да и держать его комфортней – тут инженеры сослались на опыт профессиональных гонщиков.
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