Цены на жилье растут - Госстат

Во втором квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на квартиры в Украине на первичном рынке выросли.

Рост на первичном рынке – 6,5%.

На вторичном – на 13,5%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры за 2018 год в Украине выросла на 14% – с 2940 до 3352 грн.

Средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры по городах Украины:

Киев – 6636 грн.

Одесская область – 5457 грн.

Львовская область – 4488 грн.

За год однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 4,8%, на вторичном – на 10,9%, двухкомнатные квартиры на первичном рынке на 6,6%, на вторичном – на 14,9%, трехкомнатные квартиры на первичном рынке на 10,9%, на вторичном – на 14,4%.