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Цены на жилье растут - Госстат

Цены на жилье растут - Госстат

Во втором квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на квартиры в Украине на первичном рынке выросли.

  • Рост на первичном рынке – 6,5%.
  • На вторичном – на 13,5%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры за 2018 год в Украине выросла на 14% – с 2940 до 3352 грн.

Средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры по городах Украины:

  • Киев – 6636 грн.
  • Одесская область – 5457 грн.
  • Львовская область – 4488 грн.

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За год однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 4,8%, на вторичном – на 10,9%, двухкомнатные квартиры на первичном рынке на 6,6%, на вторичном – на 14,9%, трехкомнатные квартиры на первичном рынке на 10,9%, на вторичном – на 14,4%.

По материалам Finance.UA
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