Цены на жилье растут - Госстат

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Во втором квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на квартиры в Украине на первичном рынке выросли.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры за 2018 год в Украине выросла на 14% – с 2940 до 3352 грн.
Средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры по городах Украины:
За год однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 4,8%, на вторичном – на 10,9%, двухкомнатные квартиры на первичном рынке на 6,6%, на вторичном – на 14,9%, трехкомнатные квартиры на первичном рынке на 10,9%, на вторичном – на 14,4%.
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