Рынок интернет-рекламы показывает самые низкие темпы роста с 2001 года

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Рост мирового рынка интернет-рекламы упал – в 2019 году он составит 10%, что является самым низким приростом с 2001 года.
Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на результаты исследования Zenith.
Отмечается, что такой показатель связан с тем, что у компаний и брендов растут опасения по поводу размещение цифровой рекламы на фоне скандалов с Facebook, торговлей пользовательскими данными, фейковыми новостями, рекламой, появляющейся рядом в «неподобающими» видео на Youtube, и т. д.
При этом активнее всего растет ниша рекламы в кинотеатрах (более 12% роста). К примеру, в Великобритании количество кинозрителей достигло наивысшего уровня с 1970-х годов, несмотря на популярность стриминговых сервисов.
Тем не менее, digital-реклама занимает первое место на глобальном рекламном рынке, забирая почти половину его объема в $650 млрд.
Также активно развивается наружная реклама, по оценкам Zenith, объемы рынка вырастут на 5% в год.
Снижение объемов рекламы ожидается в традиционных СМИ — на ТВ, в газетах и журналах.
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