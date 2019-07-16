Fitch подтвердил рейтинг ПриватБанка, прогноз стабильный

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги ПриватБанка в иностранной и национальной валюте со стабильным прогнозом.

Об этом говорится в пресс-релизе банка.

“Как сообщили в Fitch, рейтинг жизнеспособности (VR) и поддержки (SRF) ПриватБанка также подтвержден на уровне соответственно “b-” и “B-”. При этом рейтинг SRF отражает мнение Fitch по поводу потенциальной государственной поддержки банка, если она понадобится”, – говорится в сообщении.

Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте ПриватБанка подтвержден на уровне “B”, а национальные долгосрочные рейтинги – на уровне “AA (ukr)”, что отражает высокую кредитоспособность банка. Аналитики Fitch Ratings отмечают, что весь объем проблемных кредитов банка, связанных с компаниями его бывших владельцев, полностью обеспечен, при этом состояние ликвидности банка укрепляется благодаря росту доходов от розничного банкинга.