НБУ с начала июля купил на межбанке $500 млн

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Национальный банк Украины за три недели июля пополнил международные резервы путем приобретения валюты на межбанковском валютном рынке на $499,7 млн.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в понедельник, 22 июля.
Так, в первую неделю июня Нацбанк купил $321,2 млн, во вторую – $138,5 млн, третью – $40 млн. В этот период регулятор не продавал валюту.
С начала года покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу на $1,907 млрд, или в девять раз.
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