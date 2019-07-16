НБУ с начала июля купил на межбанке $500 млн

Национальный банк Украины за три недели июля пополнил международные резервы путем приобретения валюты на межбанковском валютном рынке на $499,7 млн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в понедельник, 22 июля.

Так, в первую неделю июня Нацбанк купил $321,2 млн, во вторую – $138,5 млн, третью – $40 млн. В этот период регулятор не продавал валюту.

С начала года покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу на $1,907 млрд, или в девять раз.