Межбанк: курс доллара начал понедельник со снижения

Торги валютного Межбанка в понедельник в секторе доллара стартовали с уровней 25,69/25,73 UAH/USD.

В 10.10 курс начал повышение к показателям 25,70/25,74 UAH/USD.

К 10.40 котировки снизились к уровню 25,68/25,72 UAH/USD.

В 11:00 курс безналичного доллара оставался на том же уровне.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 25,69 / 25,73

евро – 28,85 / 28,89

российский рубль – 0,4078 / 0,4088

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