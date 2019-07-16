Межбанк: курс доллара начал понедельник со снижения

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Торги валютного Межбанка в понедельник в секторе доллара стартовали с уровней 25,69/25,73 UAH/USD.
В 10.10 курс начал повышение к показателям 25,70/25,74 UAH/USD.
К 10.40 котировки снизились к уровню 25,68/25,72 UAH/USD.
В 11:00 курс безналичного доллара оставался на том же уровне.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 25,69 / 25,73
евро – 28,85 / 28,89
российский рубль – 0,4078 / 0,4088
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