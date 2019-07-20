КБ "Южное" разрабатывает космический самолет

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“Конструкторское бюро “Южное” им.Янгеля” начало разработку орбитального космического самолета для обеспечения многократной доставки на низкие околоземные орбиты и возвращения с орбит различных грузов и космонавтов.
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте госпредприятия.
Среди других перспективных направлений – многоцелевой транспортный космический модуль разрабатываемый для решения задач орбитального сервисного обслуживания клиентских спутников.
КБ также отмечает, что используя приобретенный опыт и современные технологии, бюро продолжает разработку спутников дистанционного зондирования Земли для обзорного, детального и сверхдетального оптического наблюдения.
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