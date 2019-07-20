КБ "Южное" разрабатывает космический самолет

“Конструкторское бюро “Южное” им.Янгеля” начало разработку орбитального космического самолета для обеспечения многократной доставки на низкие околоземные орбиты и возвращения с орбит различных грузов и космонавтов.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте госпредприятия.

Среди других перспективных направлений – многоцелевой транспортный космический модуль разрабатываемый для решения задач орбитального сервисного обслуживания клиентских спутников.

КБ также отмечает, что используя приобретенный опыт и современные технологии, бюро продолжает разработку спутников дистанционного зондирования Земли для обзорного, детального и сверхдетального оптического наблюдения.