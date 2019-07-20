0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 82 0

КБ "Южное" разрабатывает космический самолет

КБ "Южное" разрабатывает космический самолет

“Конструкторское бюро “Южное” им.Янгеля” начало разработку орбитального космического самолета для обеспечения многократной доставки на низкие околоземные орбиты и возвращения с орбит различных грузов и космонавтов.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте госпредприятия.

Среди других перспективных направлений – многоцелевой транспортный космический модуль разрабатываемый для решения задач орбитального сервисного обслуживания клиентских спутников.

КБ также отмечает, что используя приобретенный опыт и современные технологии, бюро продолжает разработку спутников дистанционного зондирования Земли для обзорного, детального и сверхдетального оптического наблюдения.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.