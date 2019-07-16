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Бизнес назвал идеальных кандидатов в премьеры

Бизнес назвал идеальных кандидатов в премьеры

Журналисты попросили экспертов назвать по три фамилии людей, которые должны были бы стать членами идеального правительства. За каждое упоминание редакция начисляла по три балла. За себя эксперты голосовать не могли.

Больше всего баллов (36) набрал глава Нафтогаза Андрей Коболев.

За ним идут экс-министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичюс (30 баллов), заместитель исполнительного директора Международного валютного фонда от Украины Владислав Рашкован (27 баллов) и председатель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов (15 баллов).

Пятое место разделили экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк, министр финансов Оксана Маркарова, министр инфраструктуры Владимир Омелян, экс-президент Украины Петра Порошенко и экс-премьер Арсений Яценюк. Они набрали по шесть баллов.

По материалам НВ
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