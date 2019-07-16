Межбанк: доллар продолжил понижение

Торги валютного Межбанка в пятницу в секторе доллара стартовали с уровней 26,04 /26,06 UAH/USD.

В 11.00 курс начал понижаться к показателям 25,87/25,89 UAH/USD.

В 12.00 курс безналичного доллара продолжил понижение и остановился на уровне 25,87/25,80 UAH/USD. В 14:00 котировки оказались на уровне 25,73/25,75 UAH/USD.

В 16.00 курс достиг 25,69/25,73 UAH/USD. На этих значениях торги закончились.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 25,73 / 25,75

евро – 28,91 / 28,93

российский рубль – 0,4079 / 0,4087

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1228 / 1,1229

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