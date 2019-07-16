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Возросли выплаты пострадавшим на производстве

Возросли выплаты пострадавшим на производстве

С начала года украинцам профинансировано 4,2 млрд гривен страховых выплат пострадавшим в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования Украины.

“Выплаты получили 206,1 тыс. человек. По сравнению с 6 месяцами 2018 года, расходы Фонда по этому направлению выросли на 427 млн ​​грн, или 11,3%”, – говорится в сообщении.

Какие случаи относятся к страховым:

  • помощь в связи с временной нетрудоспособностью до восстановления трудоспособности или установления инвалидности;
  • единовременное пособие в случае устойчивой утраты профессиональной трудоспособности или смерти потерпевшего;
  • ежемесячная страховая выплата в случае частичной или полной потери трудоспособности, которая компенсирует соответствующую часть потерянного заработка потерпевшего;
  • страховая выплата пострадавшему в размере его среднемесячного заработка при временном переводе его на более легкую нижеоплачиваемую работу;
  • ежемесячное страховое пособие лицам, имеющим на него право в случае смерти потерпевшего;
  • возмещение стоимости ритуальных услуг, связанных с погребением умершего.
По материалам Finance.UA
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