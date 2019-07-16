Возросли выплаты пострадавшим на производстве

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С начала года украинцам профинансировано 4,2 млрд гривен страховых выплат пострадавшим в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования Украины.
“Выплаты получили 206,1 тыс. человек. По сравнению с 6 месяцами 2018 года, расходы Фонда по этому направлению выросли на 427 млн грн, или 11,3%”, – говорится в сообщении.
Какие случаи относятся к страховым:
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