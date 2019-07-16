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Впервые был представлен внедорожник «Сталкер»

Впервые был представлен внедорожник «Сталкер»

Впервые был представлен внедорожник «Сталкер», созданный на базе Lada 4×4. Его внешние и внутренние панели выполнены не из металла, а из пластика.

Компания «Апал», которая разработала «Сталкер», говорит, что благодаря использованию пластика этот внедорожник весит заметно меньше, чем Lada 4×4. В результате снижен расход топлива. При этом утверждается, что пластик такой же надежный, как металл, и он более устойчив к перепадам температур. То есть такой автомобиль не гниет и не ржавеет.

Но и это ещё не все достоинства нового пластикового внедорожника, собранного в РФ. Ему, например, в принципе даже не сильно нужен кондиционер. Дело в том, что пластик имеет низкую теплопроводность. Поэтому во внедорожнике летом прохладно, а зимой – тепло. Очень экономно.

По материалам autonews.ua
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