Меркель заявила об уходе из политики

Канцлер Германии заявила, что по окончании срока полномочий она будет жить “в здоровье”.

Об этом канцлер Германии сказала в ходе пресс-конференции с журналистами перед своим уходом в отпуск.

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Ангела Меркель подтвердила свой уход из политики в 2021 году. В частности, канцлер заявила, что не намерена участвовать в выборах 2021 на пост канцлера и отметила, что по окончании срока полномочий у нее будет “другая жизнь”.

Кроме того, она прокомментировала свое здоровье. Меркель подчеркнула, что понимает весь интерес общественности к состоянию своего здоровья, однако считает, что это личный вопрос. Она заверила, что в состоянии работать.

На уточняющий вопрос одного из журналистов, как у нее дела, Меркель сказала, что хорошо.

“Вы меня знаете, я могу делать эту работу… В 2021 году я закончу свою политическую работу, но, надеюсь, у меня будет и другая жизнь, которую я бы предпочла прожить в здоровье”, – отметила немецкий лидер.