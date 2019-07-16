Как получить наследство (инфографика)

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Нотариальная палата Украины подготовила инфографику, в которой разъясняются основные аспекты получения наследства.
Об этом сообщается на сайте НПУ.
В Украине существует два вида наследования: по закону и по завещанию.
Документы, необходимые для принятия наследства:
Наследование по закону:
В этом случае учитывается такое понятие, как очередность наследников по закону. Проходит этот процесс в следующем порядке (очереди наследников):
Наследование по завещанию:
При наличии завещания наследниками являются лица, указанные в нем. Такое наследство может распространяться как на все имущество, так и на отдельные его части.
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