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Как получить наследство (инфографика)

Как получить наследство (инфографика)

Нотариальная палата Украины подготовила инфографику, в которой разъясняются основные аспекты получения наследства.

Об этом сообщается на сайте НПУ.

В Украине существует два вида наследования: по закону и по завещанию.

Документы, необходимые для принятия наследства:

  • свидетельство о смерти наследодателя;
  • справка о последнем месте жительства наследодателя на момент смерти;
  • завещание (при его наличии);
  • документы, удостоверяющие личность наследника;
  • если в наследство наследник будет вступать по закону, то нужны документы для подтверждения родственных связей, например, свидетельство о рождении или свидетельство о браке.

Наследование по закону:

В этом случае учитывается такое понятие, как очередность наследников по закону. Проходит этот процесс в следующем порядке (очереди наследников):

  • дети, тот из супругов, который пережил наследодателя, родители наследодателя;
  • родные братья и сестры, бабушка и дедушка наследодателя (со стороны отца и матери)
  • родной дядя и тетя;
  • лица, которые проживали с наследодателем не менее пяти лет до открытия наследства;
  • другие родственники до шестой степени родства включительно.

Наследование по завещанию:

При наличии завещания наследниками являются лица, указанные в нем. Такое наследство может распространяться как на все имущество, так и на отдельные его части.

По материалам Finance.UA
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