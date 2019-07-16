Как получить наследство (инфографика)

Нотариальная палата Украины подготовила инфографику, в которой разъясняются основные аспекты получения наследства.

Об этом сообщается на сайте НПУ.

В Украине существует два вида наследования: по закону и по завещанию.

Документы, необходимые для принятия наследства:

свидетельство о смерти наследодателя;

справка о последнем месте жительства наследодателя на момент смерти;

завещание (при его наличии);

документы, удостоверяющие личность наследника;

если в наследство наследник будет вступать по закону, то нужны документы для подтверждения родственных связей, например, свидетельство о рождении или свидетельство о браке.

Наследование по закону:

В этом случае учитывается такое понятие, как очередность наследников по закону. Проходит этот процесс в следующем порядке (очереди наследников):

дети, тот из супругов, который пережил наследодателя, родители наследодателя;

родные братья и сестры, бабушка и дедушка наследодателя (со стороны отца и матери)

родной дядя и тетя;

лица, которые проживали с наследодателем не менее пяти лет до открытия наследства;

другие родственники до шестой степени родства включительно.

Наследование по завещанию:

При наличии завещания наследниками являются лица, указанные в нем. Такое наследство может распространяться как на все имущество, так и на отдельные его части.