Lexus сделал брутальную версию внедорожника GX

Lexus разработал на базе своего рамного внедорожника Lexus GX 2019 года новый концепт Lexus GXOR. Он предназначен автомобилистам, которые хотят ездить по бездорожью в премиальном автомобиле.

Lexus GXOR (GX Off-Road) получил увеличенный дорожный просвет, внедорожное оборудование (в том числе лебедку на переднем бампере), защиту порогов и днища, новые амортизаторы, шноркель, светодиодную люстру, багажник на крыше, 18-дюймовые литые колесные диски с внедорожными шинами, холодильник, рацию и др. Холодильник, кстати, питается от солнечной панели, которую установили на крыше в багажнике.

Но и это ещё не все, чем может похвастаться такой внедорожник. У него есть внедорожный прицеп X1H от Patriot Campers c баком для воды, плитой для готовки и палаткой. В длительном путешествии это обязательно пригодится.