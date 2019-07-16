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Lexus сделал брутальную версию внедорожника GX

Lexus сделал брутальную версию внедорожника GX

Lexus разработал на базе своего рамного внедорожника Lexus GX 2019 года новый концепт Lexus GXOR. Он предназначен автомобилистам, которые хотят ездить по бездорожью в премиальном автомобиле.

Lexus GXOR (GX Off-Road) получил увеличенный дорожный просвет, внедорожное оборудование (в том числе лебедку на переднем бампере), защиту порогов и днища, новые амортизаторы, шноркель, светодиодную люстру, багажник на крыше, 18-дюймовые литые колесные диски с внедорожными шинами, холодильник, рацию и др. Холодильник, кстати, питается от солнечной панели, которую установили на крыше в багажнике.

Но и это ещё не все, чем может похвастаться такой внедорожник. У него есть внедорожный прицеп X1H от Patriot Campers c баком для воды, плитой для готовки и палаткой. В длительном путешествии это обязательно пригодится.

По материалам autonews.ua
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