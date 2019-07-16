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Microsoft показала технологию голотелепортации (видео)

Microsoft показала технологию голотелепортации (видео)

В ходе выступления на выставке Microsoft Inspire компания вывела на сцену голограмму сотрудницы в полный рост, которая дублировала речь прототипа на японском.

Компания Microsoft продемонстрировала технологию «голотелепортации». Выступая на выставке Microsoft Inspire, вице-президент подразделения Azure Джулия Уайт надела гарнитуру HoloLens 2 и создала полноразмерное голографическое изображение самой себя. Речь голограммы автоматически переводилась на японский с сохранением мимики модели.

Как отмечает ZDnet, для проведения демонстрации было объединено несколько технологий Microsoft. Среди них система преобразования речи в текст Azure, переводчик Azure Speech Translation и преобразователь текста в речь Azure Speech Services.

По материалам УБР
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