Microsoft показала технологию голотелепортации (видео)

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В ходе выступления на выставке Microsoft Inspire компания вывела на сцену голограмму сотрудницы в полный рост, которая дублировала речь прототипа на японском.
Компания Microsoft продемонстрировала технологию «голотелепортации». Выступая на выставке Microsoft Inspire, вице-президент подразделения Azure Джулия Уайт надела гарнитуру HoloLens 2 и создала полноразмерное голографическое изображение самой себя. Речь голограммы автоматически переводилась на японский с сохранением мимики модели.
Как отмечает ZDnet, для проведения демонстрации было объединено несколько технологий Microsoft. Среди них система преобразования речи в текст Azure, переводчик Azure Speech Translation и преобразователь текста в речь Azure Speech Services.
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