В "Нафтогазе" согласны на два варианта транзитного контракта с "Газпромом"

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НАК “Нафтогаз Украины” предлагает ускорить переговоры с “Газпромом” по транзиту газа после 1 января 2020 года.
Об этом написал исполнительный директор “Нафтогаза” Юрий Витренко на своей странице в Facebook.
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Витренко предлагает не ждать сентября, на который запланированы трехсторонние переговоры в формате ЕС-Украина-Россия, и уже сейчас начать работать над договорами.
Он напомнил, что Марош Шевчович, вице-президент Еврокомиссии, на прошлой трехсторонней встрече предложил вариант, который соответствует пониманию Европы об экономически обоснованных условиях транзита, которые могут быть реализованы на практике.
Как отметил Витренко, это должно быть операторское соглашение (о соединении газотранспортных систем, interconnection agreement) по мощностям объемом 90 млрд кубометров ежегодно, и соглашение о бронировании мощностей (или своп) на 60 млрд кубометров ежегодно в среднем в течение 10 лет.
“Все условия этих договоров будут стандартными в Европе, то есть относительно их экономической обоснованности не должно возникать сомнений”, – сказал он.
Ранее исполнительный директор НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко заявил, что в случае отсутствия транзитного контракта “Газпромом” с 1 января 2020 года может предложить российской компании запасной вариант – “своп” газа. По словам Витренко, такие контракты являются привычными для европейского рынка.
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