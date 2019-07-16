Авиакомпании ЕС компенсируют пассажирам задержки на стыковочных рейсах

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Европейский суд постановил, что авиакомпании должны покрыть задержки или отмены на стыковочных рейсах, которые выполняются за пределами ЕС.
Об этом сообщает Lonely Planet.
Кто ранее имел право претендовать на компенсацию:
Постановление суда предусматривает:
Также авиакомпания ЕС может подать иск и требовать выплату компенсации у перевозчика, допустившего задержку рейса.
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