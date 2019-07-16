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Авиакомпании ЕС компенсируют пассажирам задержки на стыковочных рейсах

Авиакомпании ЕС компенсируют пассажирам задержки на стыковочных рейсах

Европейский суд постановил, что авиакомпании должны покрыть задержки или отмены на стыковочных рейсах, которые выполняются за пределами ЕС.

Об этом сообщает Lonely Planet.

Кто ранее имел право претендовать на компенсацию:

  • пассажиры, которые вылетели или прибыли в страны ЕС.

Постановление суда предусматривает:

  • авиакомпании ЕС, продающие билеты в пункты назначения за пределами ЕС, должны предлагать пассажирам компенсацию, если их стыковочный рейс задерживается более чем на три часа или отменяется.
  • Размер компенсации – до 600 евро или $700 долл.
  • выплата полагается, даже если авиакомпания, выполняющая вторую часть маршрута, не базируется в Евросоюзе.

Также авиакомпания ЕС может подать иск и требовать выплату компенсации у перевозчика, допустившего задержку рейса.

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По материалам Finance.UA
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