В Харькове и пригороде ночью взорвали банкоматы

Взрывом были повреждены два банкомата – в Харькове и городе Люботин. Внутри сейфовых отсеков взорвалось неизвестное вещество.

В Харькове и городе Люботин в ночь на пятницу, 19 июля, неизвестные взорвали банкоматы. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

“Информация о взрывах банкоматов поступила в Киевский отдела полиции в 03:40 и в 04:20 в полицию города Люботин. На место происшествия выезжала следственно-оперативные группы территориальных подразделений и специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции”, – говорится в сообщении.

Осмотром места происшествия по улице Вальтера в Харькове и на улице Шевченко в Люботине установлено, что внутри сейфового отсека банкомата произошел взрыв неизвестного вещества.

Сумма похищенных денег устанавливается.

Также полицейские изъяли и отправили на экспертизу вещественные доказательства. Решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства устанавливаются.