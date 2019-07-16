Межбанк: доллар ушел на понижение

Торги валютного Межбанка в пятницу в секторе доллара стартовали с уровней 26,04 /26,06 UAH/USD.

В 10.10 курс начал понижение к показателям 25,96/26,00 UAH/USD.

А через двадцать минут котировки понизились к уровню 25,92/25,96 UAH/USD.

В 11:00 курс безналичного доллара продолжил снижение и остановился на уровне 25,88/25,90 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,04 / 26,06

евро – 29,21 / 29,23

российский рубль – 0,4133 / 0,4141

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