Межбанк: доллар ушел на понижение

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Торги валютного Межбанка в пятницу в секторе доллара стартовали с уровней 26,04 /26,06 UAH/USD.
В 10.10 курс начал понижение к показателям 25,96/26,00 UAH/USD.
А через двадцать минут котировки понизились к уровню 25,92/25,96 UAH/USD.
В 11:00 курс безналичного доллара продолжил снижение и остановился на уровне 25,88/25,90 UAH/USD.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,04 / 26,06
евро – 29,21 / 29,23
российский рубль – 0,4133 / 0,4141
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кличко остался должен 121 млн гривен за "стеклянный мост"Вчера, 10:14 - 1939 23
Vodafone готовит тариф с абонплатой 30 грн/мес.Вчера, 15:51 - 18040 15
Цены на помидоры в Украине установили исторический антирекорд4 ч. назад - 1928 12
Зеленский обещает найти способы снизить тарифыВчера, 16:02 - 1445 10
В Нацбанке отреагировали на повышение зарплат учителямОколо часа назад - 665 4
У Президента заявили о разработке изменений в правила получения субсидийВчера, 19:22 - 18813 1
Vodafone готовит тариф с абонплатой 30 грн/мес.Вчера, 15:51 - 18040 15
Межбанк: курс достиг 26,04/26,06 гривен за долларВчера, 17:45 - 7468 2
Автомобилям из РФ дали еще полгода5 ч. назад - 2572
Курс биткоина пробил психологическую отметкуВчера, 11:15 - 2155
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 3041 2
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу15.07.2019, 15:20 - 2009 6
IBM запатентовала превращающиеся в планшет часы (фото)14.07.2019, 15:26 - 1890
Jeep запускает на рынок новый кубичный пикап (фото)12.07.2019, 17:34 - 2082
Появились первые фото нового электрокара Volkswagen без камуфляжа (фото)11.07.2019, 12:10 - 4304