В КГГА сообщили, сколько в Киеве киевлян

В Киеве официально зарегистрировано 2 миллиона 651 тысяча 235 человек.

Об этом рассказал заместитель главы КГГА Дмитрий Давтян на странице в Facebook.

Кого в Киеве больше:

Женщин – 1504144 женщины – 56,7%.

При помощи реестра можно контролировать уровень заселенности районов:

распределение лиц по полу и возрасту (эти данные дают понять, в частности, сколько детей пойдет в детский сад или школу в ближайшем учебном году);

средний возраст населения (данные могут помочь спрогнозировать развитие на последующие годы: станет ли больше людей трудоспособного возраста, возрастет ли рождаемость);