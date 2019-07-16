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В КГГА сообщили, сколько в Киеве киевлян

В КГГА сообщили, сколько в Киеве киевлян

В Киеве официально зарегистрировано 2 миллиона 651 тысяча 235 человек.

Об этом рассказал заместитель главы КГГА Дмитрий Давтян на странице в Facebook.

Кого в Киеве больше:

  • Женщин – 1504144 женщины – 56,7%.

При помощи реестра можно контролировать уровень заселенности районов:

  • распределение лиц по полу и возрасту (эти данные дают понять, в частности, сколько детей пойдет в детский сад или школу в ближайшем учебном году);
  • средний возраст населения (данные могут помочь спрогнозировать развитие на последующие годы: станет ли больше людей трудоспособного возраста, возрастет ли рождаемость);
  • количество пенсионеров (это помогает определить, сколько необходимо средств на городские льготы для данной категории).
По материалам Finance.UA
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