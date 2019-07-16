В КГГА сообщили, сколько в Киеве киевлян

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В Киеве официально зарегистрировано 2 миллиона 651 тысяча 235 человек.
Об этом рассказал заместитель главы КГГА Дмитрий Давтян на странице в Facebook.
Кого в Киеве больше:
При помощи реестра можно контролировать уровень заселенности районов:
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