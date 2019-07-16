Крупнейший в мире производитель пива продаст активы на $10 млрд

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev SA (AB InBev) обдумывает возможность продать активы не менее чем на $10 млрд.
Об этом сообщает Dow Jones.
Речь идет о подразделениях компании в Южной Корее, Австралии и Центральной Америке, у них высокая доля на рынках, и они прибыльны.
Источники объясняют, что продажа этих активов не скажется на перспективах концерна, поскольку соответствующие рынки не являются быстрорастущими.
Японская Asahi Group Holdings проявляла интерес к австралийским активам AB InBev. Также известно, что в мае фонд прямых инвестиций KKR & Co. предлагал концерну купить у него некоторые активы в Азии.
Концерн раньше скупал активы в различных регионах и стал владельцем сотен брендов пива в десятках стран. Одновременно задолженность компании превысила $100 млрд. Ее снижение было среди целей IPO.
AB InBev рассчитывает снизить долг до $80 млрд. При таком уровне долга компания сможет следовать плану инвестиций и капиталовложений без риска потери инвестиционного рейтинга. Также компания рассматривает возможность очередного сокращения дивидендов. Осенью прошлого года концерн снизил их в два раза.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина импортирует электроэнергию уже из трех странВчера, 09:12 - 2980 10
Бизнес назвал идеальных кандидатов в премьерыВчера, 16:05 - 7022 6
В какие страны едут украинцы, и что предлагают работодатели (инфографика)Позавчера, 21:33 - 13646 5
Долговая нагрузка на Украину не падает, а растет — экспертВчера, 21:06 - 719 3
ТОП-50 самых надежных б/у автомобилей - рейтинг немецких экспертовВчера, 12:21 - 38128 2
ТОП-50 самых надежных б/у автомобилей - рейтинг немецких экспертовВчера, 12:21 - 38128 2
Mercedes реабилитировал дизельные двигателиВчера, 03:01 - 24482
Названы пятилетние кроссоверы, которые меньше остальных теряют в ценеВчера, 15:00 - 11818
Бизнес назвал идеальных кандидатов в премьерыВчера, 16:05 - 7022 6
Subaru Forester превратили в вездеходВчера, 05:00 - 6617
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)Позавчера, 15:10 - 812
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 3375 2
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу15.07.2019, 15:20 - 2478 6
IBM запатентовала превращающиеся в планшет часы (фото)14.07.2019, 15:26 - 2171
Jeep запускает на рынок новый кубичный пикап (фото)12.07.2019, 17:34 - 2466