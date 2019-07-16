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Крупнейший в мире производитель пива продаст активы на $10 млрд

Крупнейший в мире производитель пива продаст активы на $10 млрд

Пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev SA (AB InBev) обдумывает возможность продать активы не менее чем на $10 млрд.

Об этом сообщает Dow Jones.

Речь идет о подразделениях компании в Южной Корее, Австралии и Центральной Америке, у них высокая доля на рынках, и они прибыльны.

Источники объясняют, что продажа этих активов не скажется на перспективах концерна, поскольку соответствующие рынки не являются быстрорастущими.

Японская Asahi Group Holdings проявляла интерес к австралийским активам AB InBev. Также известно, что в мае фонд прямых инвестиций KKR & Co. предлагал концерну купить у него некоторые активы в Азии.

Концерн раньше скупал активы в различных регионах и стал владельцем сотен брендов пива в десятках стран. Одновременно задолженность компании превысила $100 млрд. Ее снижение было среди целей IPO.

AB InBev рассчитывает снизить долг до $80 млрд. При таком уровне долга компания сможет следовать плану инвестиций и капиталовложений без риска потери инвестиционного рейтинга. Также компания рассматривает возможность очередного сокращения дивидендов. Осенью прошлого года концерн снизил их в два раза.

По материалам Mind
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