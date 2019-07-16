0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 111 0

Акции "дочки" российского банка выставлены на аукцион

Акции "дочки" российского банка выставлены на аукцион

Пакет акций “Проминвестбанка” в размере 99,7726% выставлен на аукцион на бирже ПФТС.

Об этом сообщается на сайте фондовой биржи.

“28 августа 2019 года на АО “Фондовая биржа ПФТС” состоится аукцион по продаже ценных бумаг, на которые обращено взыскание. На аукцион выставлены 5 080 310 373 акции ПАО “Проминвестбанк” (99,7726% уставного капитала)”, – сказано в сообщении ПФТС.

Стартовая цена пакета – 532,1 млн грн.

На сайте биржи уточняется, что выставленный на продажу пакет акций был взыскан.

20 сентября 2018 года частный исполнитель исполнительного округа Киева Каращук K.Л. на основании заявления ООО “Дайрис” открыла исполнительное производство по принудительному выполнению определения Апелляционного суда Киева от 5 сентября 2018 года по взысканию акций ПАО “Проминвестбанк” в пользу компании “Дайрис” из группы “Приват” Игоря Коломойского и партнеров.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.