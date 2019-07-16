Акции "дочки" российского банка выставлены на аукцион

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Пакет акций “Проминвестбанка” в размере 99,7726% выставлен на аукцион на бирже ПФТС.
Об этом сообщается на сайте фондовой биржи.
“28 августа 2019 года на АО “Фондовая биржа ПФТС” состоится аукцион по продаже ценных бумаг, на которые обращено взыскание. На аукцион выставлены 5 080 310 373 акции ПАО “Проминвестбанк” (99,7726% уставного капитала)”, – сказано в сообщении ПФТС.
Стартовая цена пакета – 532,1 млн грн.
На сайте биржи уточняется, что выставленный на продажу пакет акций был взыскан.
20 сентября 2018 года частный исполнитель исполнительного округа Киева Каращук K.Л. на основании заявления ООО “Дайрис” открыла исполнительное производство по принудительному выполнению определения Апелляционного суда Киева от 5 сентября 2018 года по взысканию акций ПАО “Проминвестбанк” в пользу компании “Дайрис” из группы “Приват” Игоря Коломойского и партнеров.
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