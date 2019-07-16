Каждая десятая компания понесла убытки на сумму $10 млн от кибератак

Средняя стоимость последствий киберинцидентов за прошедший финансовый год составила $4,7 млн, при этом каждая десятая компания понесла убытки на сумму $10 млн.

Об этом сообщает УкрСтрахование.

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Согласно отчету, основанном на опросе 467 разноотраслевых компаний из 17 стран, 12% респондентов планируют на 50% увеличить свои инвестиции в кибербезопасность. В целом, участники опроса планируют нарастить на 34% свои инвестиции в кибернетический защиту, что вдвое больше, чем годом ранее.

За прошлый год также возросло с 57% до 71% количество компаний, которые расценивают влияние киберрисков на бизнес как значительный.