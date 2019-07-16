0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 37 0

Каждая десятая компания понесла убытки на сумму $10 млн от кибератак

Каждая десятая компания понесла убытки на сумму $10 млн от кибератак

Средняя стоимость последствий киберинцидентов за прошедший финансовый год составила $4,7 млн, при этом каждая десятая компания понесла убытки на сумму $10 млн.

Об этом сообщает УкрСтрахование.

Читайте также: Штаты потеряли 45 миллионов из-за кибератак в 2018 году

Согласно отчету, основанном на опросе 467 разноотраслевых компаний из 17 стран, 12% респондентов планируют на 50% увеличить свои инвестиции в кибербезопасность. В целом, участники опроса планируют нарастить на 34% свои инвестиции в кибернетический защиту, что вдвое больше, чем годом ранее.

За прошлый год также возросло с 57% до 71% количество компаний, которые расценивают влияние киберрисков на бизнес как значительный.

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Криминал
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.