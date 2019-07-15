Жесткий Brexit будет стоить Британии дополнительных 30 миллиардов фунтов долга

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Государственные заимствования Великобритании в следующем году могут вырасти вдвое при условии выхода страны из ЕС без соглашения с Брюсселем.
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Бюро по вопросам бюджетной ответственности (OBR) заявило, что заимствования составят почти 60 млрд фунтов стерлингов, если Великобритания выйдет без соглашения. Если же страна выйдет из ЕС по соглашению, то сумма составит 29,3 млрд фунтов стерлингов.
Этот сценарий основан на предположениях о том, что Brexit без соглашения вызовет рецессию в Великобритании.
Великобритания планирует покинуть Европейский Союз 31 октября. Вероятность жесткого Brexit велика, поскольку оба претендента на кресло премьера заявили, что они будут готовы покинуть ЕС без соглашения.
Делая свой прогноз, OBR использовало анализ МВФ, который показывает, что экономика Великобритании сократится на 2% в 2020 году в случае выхода без соглашения.
Это произойдет, поскольку на товары, которыми страна торгует с ЕС, будут наложены пошлины в размере 4%
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