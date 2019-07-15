В руководстве ЗАЗ нашли выход из кризиса

Запорожский автозавод, в отношении которого с 2018 года возбуждено дело о банкротстве, договорился с кредиторами об изменении очередности удовлетворения исков. «УкрАвто», владеющий старейшим украинским автопроизводителем, считает это хорошим знаком.

Договор с кредиторами стал возможен после того, как часть нежилого имущества ЗАЗа продали на аукционе. Деньги получил «Укрэксимбанк». Этому банку Запорожский автозавод теперь должен 630,5 млн. грн.

Корпорация «УкрАвто» не комментирует подробности сделки. Сообщается только, что проданы помещения, которые не имеют прямого отношения к производственному циклу.

Сделка с кредиторами – это, без сомнения, важный шаг для возобновления на ЗАЗе серийного производства легковых автомобилей. Напомним, что целью введенной судом в апреле 2019 года процедуры санации является финансовое оздоровление Запорожского автозавода, чтобы при этом он сохранил возможности для производства легковых автомобилей.

Определенные шаги в этом направлении уже сделаны. Теперь многое будет зависеть от корпорации «УкрАвто»: сумеет ли она найти инвесторов. В корпорации заявляют, что с потенциальными партнерами уже достигнуты определенные договоренности. Главное, чтобы власти Украины создали условия для привлечения инвесторов.

Ранее сообщалось, что на ЗАЗе будут собирать белорусские грузовики МАЗ. Локализация составит более 50%. Запорожский автозавод таким образом сможет зайти на новый для себя сегмент грузовиков.