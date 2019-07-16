Ford готовит конкурента Subaru Outback

Компания Ford в 2021 году выпустит на рынок новый кросс-универсал, который заменит модели Ford Mondeo, S-Max и Galaxy, сообщает Autocar со ссылкой на инсайдерскую информацию. Это будет аналог японского Subaru Outback.

Предположительно, новый фордовский кросс-универсал построят на платформе C2. Кстати, эта платформа лежит в основе европейской версии Ford Focus нового поколения.

Новинка станет глобальной моделью, то есть её будут продавать на всех континентах. Её дизайн возьмет некоторые элементы от нового Fusion. Базовой будет версия с «мягкой» гибридной силовой установкой, состоящей из фордовского трехцилиндрового 1,5 л бензинового турбо-двигателя и 48-вольтовой бортовой сети на базе литий-ионных элементов питания. В Европе, по слухам, предложат и версии с новыми дизелями.