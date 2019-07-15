За I полугодие 2019 ЕСВ пополнил госбюджет на 131,4 млрд грн

В январе-июне 2019 года Государственная фискальная служба обеспечила поступление 131,4 млрд грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ).

Об этом пишет пресс-служба ГФС.

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Этот показатель на 21,9% или на 23,6 млрд грн больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В июне 2019 года было обеспечено 24,8 млрд грн ЕСВ, что на 17,2%, или на 3,6 млрд грн больше июня 2018.

«Соблюдение налогового законодательства при выплате заработной платы и других доходов гражданам контролируется ГФС с целью выполнения возложенных задач по обеспечению реализации государственной политики по администрированию единого взноса для обеспечения своевременного осуществления пенсионных выплат и социальных пособий», – говорится в сообщении.