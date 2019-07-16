В 2018 году за границу по турпутевкам съездили 4 миллиона украинцев

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В 2018 году туроператоры Украины увеличили количество обслуженных туристов в 1,6 раза.
Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики.
Согласно данным Госстата, в 2018 году турагенты и туроператоры обслужили 4,557 млн туристов.
Из этого количества:
Напомним, с 1 июля стоимость оформления загранпаспорта и ID-карты гражданина Украины выросла:
Оформление паспорта в форме ID-карты:
Оформление паспорта для выезда за границу:
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