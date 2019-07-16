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В 2018 году за границу по турпутевкам съездили 4 миллиона украинцев

В 2018 году за границу по турпутевкам съездили 4 миллиона украинцев

В 2018 году туроператоры Украины увеличили количество обслуженных туристов в 1,6 раза.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики.

Согласно данным Госстата, в 2018 году турагенты и туроператоры обслужили 4,557 млн туристов.

Из этого количества:

  • количество иностранных туристов – 75,945 тыс. человек.
  • услуги для 4,024703 млн туристов, которые направлялись за границу.
  • услугами внутреннего туризма воспользовались 456,799 тыс. человек.

Напомним, с 1 июля стоимость оформления загранпаспорта и ID-карты гражданина Украины выросла:

Оформление паспорта в форме ID-карты:

  • до 20 рабочих дней – 345 грн;
  • до 10 рабочих дней – 471 грн.

Оформление паспорта для выезда за границу:

  • до 20 рабочих дней – 682 грн;
  • до 7 рабочих дней – 1034 грн.
По материалам Finance.UA
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