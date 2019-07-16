На украинском рынке электрокаров появился стабильный лидер (инфографика)

По результатам продаж электрокаров в июне 2019 года было зарегистрировано равное количество гибридов и электромобилей. Однако, общие цифры показывают снижение активности регистрации электромобилей – на 13% меньше, чем за май.

Маркетинговое агентство IRS Group подготовило 18-ю ежемесячную инфографику по рынку электромобилей и авто с гибридными двигателями, по состоянию на 1 июля 2019 года. В течение июня в Украине было зарегистрировано 1238 ед. легковых и LCV авто с электродвигателем. Это на 13% меньше, чем в мае и одновременно на 16% больше, чем было регистраций в апреле.

Впервые модель Fiat 500E вошел в ТОП-5 среди электромобилей в украинском электропарке, немного опередив Renault Zое.

Тройка лидеров по количеству зарегистрированных электрокаров в июне:

1. Nissan Leaf — 292 ед.,

2. Renault Kangoo — 40 ед.

3. Tesla Model S — 38 ед.



Тройка лидеров по количеству зарегистрированных в течение месяца гибридов:

1. Toyota Rav-4 — 180 ед.

2. Chevrolet Volt — 64 ед.

3. Toyota Camry — 49 ед.