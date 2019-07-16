0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 370 0

На украинском рынке электрокаров появился стабильный лидер (инфографика)

На украинском рынке электрокаров появился стабильный лидер (инфографика)

По результатам продаж электрокаров в июне 2019 года было зарегистрировано равное количество гибридов и электромобилей. Однако, общие цифры показывают снижение активности регистрации электромобилей – на 13% меньше, чем за май.

Маркетинговое агентство IRS Group подготовило 18-ю ежемесячную инфографику по рынку электромобилей и авто с гибридными двигателями, по состоянию на 1 июля 2019 года. В течение июня в Украине было зарегистрировано 1238 ед. легковых и LCV авто с электродвигателем. Это на 13% меньше, чем в мае и одновременно на 16% больше, чем было регистраций в апреле.

Лучшие кредитные карты для путешественников

Впервые модель Fiat 500E вошел в ТОП-5 среди электромобилей в украинском электропарке, немного опередив Renault Zое.

Тройка лидеров по количеству зарегистрированных электрокаров в июне:

1. Nissan Leaf — 292 ед.,
2. Renault Kangoo — 40 ед.
3. Tesla Model S — 38 ед.

Тройка лидеров по количеству зарегистрированных в течение месяца гибридов:

1. Toyota Rav-4 — 180 ед.
2. Chevrolet Volt — 64 ед.
3. Toyota Camry — 49 ед.

По материалам autonews.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.