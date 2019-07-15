Приватбанк получил новых членов набсовета

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Кабинет министров назначил трех членов наблюдательного совета национализированного Приватбанка, которые приступят к выполнению своих обязанностей с 30 июля 2019 года.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.
По решению правительства независимыми членами наблюдательного совета банка стали Себастьян Шьонайх-Каролат, Ольга Томаш и Роман Сульжик.
Согласно информации Минфина, Ольга Томаш имеет большой опыт работы в украинских и международных банках, а также в международных финансовых организациях. Из открытых источников известно, что она начала карьеру в банке «Украина», а после этого около семи лет работала в сфере аудита в компаниях Andersen в Киеве и PriceWaterhouseCoopers (PwC) на Кипре. С 2016 года и до назначения членом набсовета в Приватбанк Ольга Томаш работала в Прокредит Банке.
Роман Сульжик с мая 2015 года возглавлял наблюдательный совет Национального депозитария Украины, откуда ушел осенью 2016 года. Также имеет опыт работы в финансовой сфере в СНГ и США. С 2000 по 2008 годы работал в банке JP Morgan Chase в Нью-Йорке и Лондоне, где занимал должность вице-президента. А с 2008 по 2011 годы был директором подразделения торговли срочными финансовыми инструментами в Deutsche Bank в Москве. Кроме этого, в апреле 2012 года он стал управляющим директором по рискам Московской биржи, но в январе 2015 года был вынужден уволиться. В СМИ пишут, что уход с Московской биржи связан с его проукраинской позицией и обвинениями в провоцировании обвала рубля.
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