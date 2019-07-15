Межбанк: доллар пошел вверх

Торги валютного Межбанка в четверг в секторе доллара стартовали с уровней 25,87/25,89 UAH/USD.

В 10.30 курс начал повышения к показателям 25,94/25,91 UAH/USD.

А через двадцать минут котировки выросли к уровню 26,02/25,99 UAH/USD.

В 11:00 курс безналичного доллара повысился и остановился на уровне 26,04/26,00 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 25,87 / 25,89

евро – 29,02 / 29,04

российский рубль – 0,4115 / 0,4119

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