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Межбанк: доллар пошел вверх

Межбанк: доллар пошел вверх

Торги валютного Межбанка в четверг в секторе доллара стартовали с уровней 25,87/25,89 UAH/USD.

В 10.30 курс начал повышения к показателям 25,94/25,91 UAH/USD.

А через двадцать минут котировки выросли к уровню 26,02/25,99 UAH/USD.

В 11:00 курс безналичного доллара повысился и остановился на уровне 26,04/26,00 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 25,87 / 25,89
евро – 29,02 / 29,04
российский рубль – 0,4115 / 0,4119

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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