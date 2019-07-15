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Нацбанк изменил условия выдачи лицензий инкассаторам

Нацбанк изменил условия выдачи лицензий инкассаторам

Национальный банк Украины уточнил отдельные вопросы порядка выдачи юридическим лицам лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации и упростил требования, необходимые для начала деятельности по обработке и хранению наличных.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Речь идет о:

  • уменьшении сроков аренды помещений (с пяти до трех лет) и кассовых узлов (с пяти до двух лет) для обработки и хранения наличности;
  • уменьшении с пяти до двух лет сроков аренды кассовой техники для обработки и хранения наличности;
  • компании нужно будет подать свою финансовую отчетность по установленной форме, заключение аудитора о подтверждении достоверности и полноты финансовой отчетности, источников формирования собственного капитала юридического лица и достаточности ее финансового состояния для осуществления деятельности по обработке и хранению наличности;
  • установлен перечень нарушений, при которых отменяет согласование юридическому лицу на осуществление операций по обработке и хранению наличности;
  • определен порядок отмены и возобновления Национальным банком согласования юридическому лицу на проведение операций по обработке и хранению наличных.

Справка Finance.ua:

  • Сегодня соответствующую лицензию Национального банка Украины получили и предоставляют банкам услуги по инкассации 9 компаний: ООО “Сит-Секьюрити” (Киев), ООО “Украинский сервис инкассации” (Киев), ООО “Первая инкассаторская компания” (Одесса), ООО “О-МЕГА” (Харьков), ООО “Агентство комплексной безопасности – охранная фирма” (Харьков), ООО “Панорама Прикарпатья” (Киев), ООО “Диамант Секьюрити” (Киев), ООО “Кэш Энд Секьюрити” (Киев), ЧП “Комсервис-Безопасность” (Киев).
По материалам Finance.UA
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