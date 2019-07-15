Нацбанк изменил условия выдачи лицензий инкассаторам

Национальный банк Украины уточнил отдельные вопросы порядка выдачи юридическим лицам лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации и упростил требования, необходимые для начала деятельности по обработке и хранению наличных.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Речь идет о:

уменьшении сроков аренды помещений (с пяти до трех лет) и кассовых узлов (с пяти до двух лет) для обработки и хранения наличности;

уменьшении с пяти до двух лет сроков аренды кассовой техники для обработки и хранения наличности;

компании нужно будет подать свою финансовую отчетность по установленной форме, заключение аудитора о подтверждении достоверности и полноты финансовой отчетности, источников формирования собственного капитала юридического лица и достаточности ее финансового состояния для осуществления деятельности по обработке и хранению наличности;

установлен перечень нарушений, при которых отменяет согласование юридическому лицу на осуществление операций по обработке и хранению наличности;

определен порядок отмены и возобновления Национальным банком согласования юридическому лицу на проведение операций по обработке и хранению наличных.

Справка Finance.ua: