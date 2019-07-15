Нацбанк изменил условия выдачи лицензий инкассаторам

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Национальный банк Украины уточнил отдельные вопросы порядка выдачи юридическим лицам лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации и упростил требования, необходимые для начала деятельности по обработке и хранению наличных.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
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