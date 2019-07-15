0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 22 0

Прошли первые тесты космического интернета OneWeb

Прошли первые тесты космического интернета OneWeb

Британская компания OneWeb опубликовала результаты первого тестирования космического интернета. Соединение было установлено с помощью ранее выведенных на низкую орбиту спутников, группировка которых в перспективе обеспечит широкополосный доступ в интернет в любой точке планеты. Результат оказался впечатляющим даже по меркам некоторых наземных операторов.

В ходе тестирования была зафиксирована скорость передачи данных до 400 Мбит/с, показатель задержки сигнала составил не более 40 миллисекунд. Пока компания вывела на орбиту только шесть спутников OneWeb F6, в дальнейшем планируется увеличение их группировки до нескольких сотен. Тесты проводились в сотрудничестве с компанией Intellian, разработчиком и производителем терминалов для пользователей OneWeb и компанией SatixFy, разработавшей тестовый модем для установления соединения.

По словам главы OneWeb Адриана Штекеля, коммерческий доступ к космическому интернету компания начнёт предоставлять в ближайшие 24 месяца. С 4 квартала 2019 года запланирован ежемесячный вывод на орбиту 30 спутников единовременно, к 2021 году планируется создать структуру из 650 спутников, обеспечивающих глобальный доступ к сети. При возникновении повышенного спроса их количество может быть увеличено до 1980. Каждый из сателлитов способен обеспечить связь с Землёй в Ka-диапазоне (на радиочастотах 20-30 ГГц) и Ku-диапазоне (11-14 ГГц).

По заявлению OneWeb, пользователи в перспективе могут рассчитывать на стабильное соединение со скоростью более 100 Мбит/с (пиковая — до 500 Мбит/с), со временем задержки 25-35 миллисекунд. Существующие геостационарные системы спутниковой связи обеспечивают время задержки в среднем более 300 миллисекунд. Конкурентом британскому провайдеру станет компания SpaceX, которая уже вывела на орбиту 60 спутников, но ещё не публиковала результаты их испытаний.

По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.