Прошли первые тесты космического интернета OneWeb

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Британская компания OneWeb опубликовала результаты первого тестирования космического интернета. Соединение было установлено с помощью ранее выведенных на низкую орбиту спутников, группировка которых в перспективе обеспечит широкополосный доступ в интернет в любой точке планеты. Результат оказался впечатляющим даже по меркам некоторых наземных операторов.
В ходе тестирования была зафиксирована скорость передачи данных до 400 Мбит/с, показатель задержки сигнала составил не более 40 миллисекунд. Пока компания вывела на орбиту только шесть спутников OneWeb F6, в дальнейшем планируется увеличение их группировки до нескольких сотен. Тесты проводились в сотрудничестве с компанией Intellian, разработчиком и производителем терминалов для пользователей OneWeb и компанией SatixFy, разработавшей тестовый модем для установления соединения.
По словам главы OneWeb Адриана Штекеля, коммерческий доступ к космическому интернету компания начнёт предоставлять в ближайшие 24 месяца. С 4 квартала 2019 года запланирован ежемесячный вывод на орбиту 30 спутников единовременно, к 2021 году планируется создать структуру из 650 спутников, обеспечивающих глобальный доступ к сети. При возникновении повышенного спроса их количество может быть увеличено до 1980. Каждый из сателлитов способен обеспечить связь с Землёй в Ka-диапазоне (на радиочастотах 20-30 ГГц) и Ku-диапазоне (11-14 ГГц).
По заявлению OneWeb, пользователи в перспективе могут рассчитывать на стабильное соединение со скоростью более 100 Мбит/с (пиковая — до 500 Мбит/с), со временем задержки 25-35 миллисекунд. Существующие геостационарные системы спутниковой связи обеспечивают время задержки в среднем более 300 миллисекунд. Конкурентом британскому провайдеру станет компания SpaceX, которая уже вывела на орбиту 60 спутников, но ещё не публиковала результаты их испытаний.
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