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По налогу на доходы физлиц в бюджет поступило 118 млрд грн

По налогу на доходы физлиц в бюджет поступило 118 млрд грн

ГФС Украины назвала цифрой дня 118 млрд. Именно столько в национальной валюте получил сводный бюджет в первом полугодии 2019 года по налогам на доходы физических лиц.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

Это число на 21,6%, или на 20,9 млрд грн больше, чем за соответствующий период прошлого года. Тогда поступления составляли почти 97,1 млрд грн.

В июне налога на доходы физических лиц было уплачено 22,4 млрд грн. Этот показатель на 17,7%, или на 3,4 млрд грн превышает поступления июня прошлого года.

В I полугодии 2019 г. в государственный бюджет поступило 10,4 млрд грн военного сбора, что на 22%, или на 1,9 млрд грн больше, чем за соответствующий период прошлого года.

В июне в государственный бюджет было уплачено почти 2 млрд грн военного сбора, что на 18,2%, или на 304 млн грн больше июня 2018 г..

По материалам Finance.UA
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