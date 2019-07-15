По налогу на доходы физлиц в бюджет поступило 118 млрд грн

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ГФС Украины назвала цифрой дня 118 млрд. Именно столько в национальной валюте получил сводный бюджет в первом полугодии 2019 года по налогам на доходы физических лиц.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.
Это число на 21,6%, или на 20,9 млрд грн больше, чем за соответствующий период прошлого года. Тогда поступления составляли почти 97,1 млрд грн.
В июне налога на доходы физических лиц было уплачено 22,4 млрд грн. Этот показатель на 17,7%, или на 3,4 млрд грн превышает поступления июня прошлого года.
В I полугодии 2019 г. в государственный бюджет поступило 10,4 млрд грн военного сбора, что на 22%, или на 1,9 млрд грн больше, чем за соответствующий период прошлого года.
В июне в государственный бюджет было уплачено почти 2 млрд грн военного сбора, что на 18,2%, или на 304 млн грн больше июня 2018 г..
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